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NBA／KD還沒來！太陽側翼人手短缺不敵老鷹

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹少主楊恩砍36分擊退人手短缺的太陽。 路透
老鷹少主楊恩砍36分擊退人手短缺的太陽。 路透

太陽隊昨天達成兩筆交易，先後得到杜蘭特（Kevin Durant）、華倫（TJ Warren）及貝茲利（Darius Bazley）。不過新援今天比賽皆無法上場，加上布克（Devin Booker）因傷病管理輪休，導致人手短缺，面對人手充足的老鷹隊一路落後，終場以107：116落敗。

太陽首節就遭老鷹拉開拉開分差，陷入14分落後。好不容易在第二節追回一些分數，第三節又被老鷹灌進37分，三節打完就落後18分。雖然太陽末節狀態稍有起色，但老鷹仍穩扎穩打，收下勝利。

老鷹少主楊恩（Trae Young）全場拿下36分12助攻7籃板，但也發生9次失誤。墨瑞（Dejounte Murray）貢獻19分8籃板，前鋒柯林斯（John Collins）也挹注16分。

太陽的部分，防守悍將奧柯吉（Josh Okogie）爆發砍進25分，艾頓（Deandre Ayton）23分，替補前鋒溫萊特（Ish Wainright）拿下個人賽季新高17分。

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