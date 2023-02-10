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NBA／有KD後真能旭日東升？ 巴克利點出太陽陣容疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊雖然獲得了杜蘭特組成三巨頭，卻也失去了兩名即戰力。 截圖自推特
太陽隊雖然獲得了杜蘭特組成三巨頭，卻也失去了兩名即戰力。 截圖自推特

NBA交易截止日前，最轟動的消息莫過於太陽隊換來杜蘭特(Kevin Durant)，與舊有核心保羅(Chris Paul)及布克(Devin Booker)、艾頓等人組成強力陣容，然而，太陽名宿巴克利卻在記者海恩斯(Chris Haynes)的採訪中點出這支豪華球隊的疑慮。

太陽獲得杜蘭特後雖一躍成奪冠熱門，卻也在交易過程中失去了本季能以將近四成的三分球命中率砍下17.2分，且曾入選防守第一隊的先發前鋒布里吉斯(Mikal Bridges)，以及三分球命中率超過四成五、且場均13.9分的強森(Cameron Johnson)。

對於這筆交易，曾效力太陽的名人堂球星巴克利雖然表達認可、也說杜蘭特是名好球員，卻直言：「他們(太陽)板凳上還剩什麼？」，明確表達對太陽輪替深度的不信任。

不過，海恩斯抱持不同意見，他表示一旦球隊有了杜蘭特這種巨星，就會有其他球員前來投靠，「傑克森(Reggie Jackson)、巴頓(Will Barton)有機會、貝佛利(Patrick Beverley)或許也有機會、伊巴卡也有可能。」海恩斯認為延攬這些球員就能組成一套富競爭力的陣容，因此太陽板凳端並無問題。

海恩斯上述提到的球員皆在被交易後與球隊達成買斷協議，因此尚有戰力的他們也將是各隊補強目標。

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