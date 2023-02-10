NBA／湖人季中交易大換血年輕化 總管佩林卡談神操作

在昨天送走陣中的燙手山芋衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，「紫金大軍」湖人隊今天又在交易截止前夕達成兩筆交易案，包括將25歲中鋒布萊恩（Thomas Bryant）送往金塊隊，後衛貝佛利（Patrick Beverley）則是轉戰魔術隊，而今天湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也透過聲明歡迎羅素（D'Angelo Russell）等新成員的加入。

湖人在日前透過交易與巫師隊換回日籍混血大前鋒八村壘後，在交易截止前夕也將與球隊格格不入的衛斯特布魯克透過三方交易送往爵士，並換回羅素、畢斯利（Malik Beasley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等年輕好手。

除了衛斯特布魯克的重大交易案外，湖人今天凌晨也將25歲中鋒布萊恩送往金塊，換回前PLG領航猿隊洋將里德（Davon Reed）和3個2輪選秀權，並將貝佛利和1個2輪選秀權送往魔術，換回班霸（Mo Bamba）填補布萊恩離隊後的禁區空缺。

對於球隊跨出年輕化的一步，湖人總管佩林卡今天也透過聲明歡迎幾名新血的加入，他提到在衛斯特布魯克交易案中加盟的羅素、畢斯利和范德比爾特，擁有足夠的才能來提升球隊能力，幫助湖人強勢的完成本賽季，「在這筆交易中我們增加了可換防的側翼防守者、外線投射能力和籃板深度，歡迎羅素回到湖人這個大家庭，期待他再一次披上紫金戰袍，站在我們熱情的球迷面前。」