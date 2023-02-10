NBA／KD轉戰太陽掀軍備競賽 莫蘭特「西區還好」遭調侃

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）去年12月曾發表狂言，認為西區對手還好而已，只視東區龍頭塞爾蒂克隊為威脅，不過隨著厄文（Kyrie Irving）轉戰獨行俠隊、杜蘭特（Kevin Durant）加入太陽隊後，莫蘭特這番言論也被鵜鶘隊後衛麥凱倫（C.J. McCollum）挖出來調侃，引發許多球迷共鳴。

在厄文意外喊出「賣我」，加盟獨行俠後，西區各隊展開軍備競賽，湖人隊從三方交易中補強羅素（D'Angelo Russell）等三名即戰力，太陽得到杜蘭特，快艇隊也盤來普拉里（Mason Plumlee）、射手葛登（Eric Gordon）、二年級生海蘭德（Bones Hyland）。灰熊自己也補進射手肯納德（Luke Kennard）及理查森（Josh Richardson）。

鵜鶘後衛麥凱倫在推特發文寫道，「這一切都源自於莫蘭特說他在西區過得很好。」球迷也紛紛呼應麥凱倫，上傳梗圖調侃，也有人發現，其實灰熊本季面對西區球隊，戰績只有15勝16敗。