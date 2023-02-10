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NBA／湖人再度出手補強禁區 送走貝佛利迎班霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班霸除了具備火鍋封阻能力，更開發出三分外線投射。 美聯社
班霸除了具備火鍋封阻能力，更開發出三分外線投射。 美聯社

季中交易大動作不斷的湖人，在截止日最後時刻先是和金塊達成協議，送走替補長人布萊恩（Thomas Bryant），收回里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權。隨後又和魔術進行交易，將貝佛利（Patrick Beverley）和1個二輪選秀權送出，換來中鋒班霸（Mo Bamba）。

原先在湖人清走對自己角色不滿意的布萊恩後，球隊陣中14人名單多達8名控衛，且欠缺禁區替補中鋒；但透過和魔術的交易，湖人瘦身了後場陣容，也補進需要的長人。

2018年首輪第6順位的班霸，身高7呎，臂展達7呎9吋，生涯5年下來場均得到7.7分5.8籃板1.4阻攻，特別是這兩年開發了外線投射能力，每場至少可以投進1顆三分球，命中率逼近4成。

上季繳出生涯最佳表現的班霸，本季受到魔術陣中多名長人的競爭，上場時間大幅縮減，場均得到7.3分4.6籃板1阻攻，三分命中率39.8%。湖人季中交易陸續補進所需要的陣容拼圖，這幾位新援的場均三分球命中數加總明顯高於先前的組合，這將有助於提升紫金軍團的外圍火力。

至於防守瘋狗貝佛利，雖然季前滿心歡喜投入湖人懷抱，但還是待不滿一個賽季就被釋出，據悉，貝佛利將不會為魔術效力，雙方將會達成買斷協議。

有網友不免揶揄貝佛利，之前不該在場上模仿「詹皇」因裁判誤判含冤待雪的畫面，這下可好了，已經無法繼續當隊友；另一方面，貝佛利不久前才在推特上喜迎自己和羅素（D'Angelo Russell）的「重逢」，如今來看卻是尷尬。

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