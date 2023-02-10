NBA／塞爾蒂克補強外線長人 雷霆持續收集選秀權

雖然目前戰績仍高居聯盟龍頭之位，但面對各方的補強，塞爾蒂克趕在季中交易截止日前也針對陣型進行調整。

根據報導，塞爾蒂克送出傑克森（Justin Jackson）和2個二輪選秀權，向雷霆換來穆斯卡拉（Mike Muscala）。

身高6呎11吋的穆斯卡拉，正是擅長三分外線，在他為雷霆出賽的最後一場比賽中，面對湖人砍進4顆三分球，獨拿16分；本季他出賽43場，場均14.5分鐘，可以得到6.2分3.1籃板，三分命中率39.4%。

另一方面有媒體指出，綠衫軍一直在尋找一名可以投外線的前場大個，穆斯卡拉可說是相當合適的答案，他將成為R.威廉斯（Robert Williams III）和霍福特（Al Horford）之後第3號中鋒，提供必要的前場陣容深度。

至於雷霆則是持續收集選秀權，據統計，未來7年雷霆將擁有34個選秀權，其中15個首輪選秀權和19個二輪選秀權。