NBA／湖人金塊交易 布萊恩換里德、3個二輪籤
根據《ESPN》知名沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，湖人在和爵士完成交易之後，趕在季中交易截止日前，又和金塊達成協議，送走替補長人布萊恩（Thomas Bryant），收回里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權。
布萊恩是在季前以一年底薪加入湖人，在戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣期間，曾頂替先發多次繳出優異表現，本季平均可以得到12.1分6.8籃板。
2017年以第二輪32順位加入太陽的里德，後來轉戰溜馬。2020年一度加盟P. LEAGUE+桃園領航猿，成為聯賽首位完成大三元的球員；2021年12月，他和金塊簽下10天短約，正式重返NBA，2022年則是和球隊簽下雙向合約。
里德本季出賽35場，場均僅打9分鐘，得到2.3分1.6籃板；4年NBA生涯平均可以得到3.2分1.8籃板，三分球命中率38.4%。
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