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NBA／2023年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

NBA／新老闆深夜親自交涉蔡崇信 太陽如願迎回杜蘭特

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
太陽新老闆伊許比亞出馬促成交易案。 美聯社
太陽新老闆伊許比亞出馬促成交易案。 美聯社

歷經加盟3年多的動盪不安和8個月內2度申請交易後，杜蘭特（Kevin Durant）最終還是離開了布魯克林。

儼然就像在麻將桌上等待單吊一張超級巨星大牌的太陽，直接送出了布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crower）、未來4個無保護首輪選秀權（2023年、2025年、2027年和 2029年），還有2028年的互換選秀權，如願獲得杜蘭特，以及昔日舊將華倫（TJ Warren）。

據消息人士透露，去年休賽季曾積極追求杜蘭特的太陽，在這波交易談判中有進展也有停滯，一度太陽似乎朝向一筆三方交易，有很高機會爭取到老鷹前鋒柯林斯（John Collins）。

但在交易達成之前，太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）仍要求總管瓊斯（James Jones）在美國時間晚上11點多再去聯絡籃網總管馬克思（Sean Marks）。

雖然籃網送走厄文（Kyrie Irving）之後，一直傾向於留下杜蘭特，試著等待他在明星賽後傷癒回歸全力衝擊季後賽，但在得知太陽持續洽詢籃網之後，杜蘭特和他的經紀人克萊曼（Rich Kleiman）也告知籃網老闆蔡崇信及馬克思，表達自己想加入太陽的想法。

伊許比亞也清楚這一點，因此親自出馬著手和蔡崇信交涉談判，最終促成了這筆驚動全聯盟的交易案。另一方面，伊許比亞自然是希望將布里吉斯（Mikal Bridges）排除在交易之外，但顯然這是不可能的事情。

太陽完成了十分罕見的超級巨星交易案，當然也付出了不小的代價，幾乎是將未來幾年的選秀和潛力全部投入，顯現這支從未奪冠的球隊已經決心在保羅（Chris Paul）有限的保用時間內全力拚下去了。

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