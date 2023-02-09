NBA／2023年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

本季戰績慘澹的湖人，一路走來跌跌撞撞，交易傳聞從未平息過；就在台灣1月24日，湖人率先發動交易，引進了日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），揭開季中交易的序幕，之後更在交易截止日前如願送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook），順利補強陣中所欠缺的拼圖。

更甚者，在馮恩（Jacque Vaughn）接掌兵符後戰績一路飆升的籃網，卻是在短短三天內直接拆解陣容，厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）先後離去震撼了全聯盟，也讓今年下半季各隊的勢力版塊面臨巨大衝擊，特別是西區。

以下為2022-23年的季中交易總整理：

2月9日：籃網、太陽交易

籃網將杜蘭特（Kevin Durant）與華倫（TJ Warren）送走，從太陽方面得到布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crower）、未來4個無保護首輪選秀權（2023年、2025年、2027年和 2029年），還有2028年的互換選秀權。

2月9日：馬刺、暴龍交易

馬刺將中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）交易回暴龍，換取伯曲（Khem Birch）及一個受保護2024年首輪選秀權、兩個未來二輪選秀權。

2月9日：拓荒者、尼克交易

拓荒者送出哈特（Josh Hart），從尼克得到瑞迪許（Cam Reddish）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和2023年受保護首輪選秀權（前14順位保護，若尼克未進季後賽將轉為4個二輪選秀權）。

截自推特。

2月9日：湖人、爵士、灰狼三方交易

湖人透過交易從灰狼得到（D'Angelo Russell），從爵士獲得畢斯利（Malik Beasley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

爵士從湖人方面得到衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）及2027年首輪選秀權（前4順位保護）。

灰狼從爵士得到康利（Mike Conley）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）以及3個二輪選秀權（2024年、2025年、2026年）。

2月8日：籃網、國王交易

籃網將二年級生愛德華（Kessler Edwards）和一些現金送至國王，獲得法國球員米希努（David Michineau）的選秀權；籃網另外獲得交易特例，並且能減少近800萬美元的豪華稅。

2月8日：熱火、馬刺交易

熱火送走33歲中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）與2028年二輪選秀權，從馬刺獲得部分現金

厄文正式代表獨行俠出賽。 路透社

2月6日：籃網、獨行俠交易

籃網送走厄文厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠手上獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、一個2029年首輪選秀權（無保護），一個2027年二輪選秀權和一個2029年的二輪選秀權。

1月24日：湖人、巫師交易

湖人送出納恩（Kendrick Nunn）、2023年二輪選秀權（來自公牛）、2028年二輪選秀權和2029年二輪選秀權，從巫師換來日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。