NBA／泰托姆誤傷友軍 塞爾蒂克布朗恐缺席明星賽

NBA全明星賽也將於美國時間2月19日在猶他舉辦。然而，記者查拉尼亞(shams charania)表示，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）可能因傷錯過這個盛會。

布朗在本季繳出生涯新高的場均27分以及7.1籃板，再加上3.2助攻，幫助塞爾蒂克成為目前聯盟戰績最好球隊，這使得他在明星賽球員投票、球迷投票、媒體投票中分列第三名、第三名以及第二名，與隊友泰托姆一同入選明星賽。

然而，在之前面對76人比賽中，泰托姆與布朗欲爭搶同一顆進攻籃板，使得前者手肘不慎撞上後者臉頰並因此退場，剩餘時間也未回到場上。

查拉尼亞指出，布朗將因面部骨折而缺席一些時間，初步判斷將持續至全明星賽後假期，但更進一步消息需等到美國時間週四才能確定。

在此之前，杜蘭特(Kevin Durant)、威廉森(Zion williamson)都已因傷退出明星賽，而柯瑞(Stephen Curry)以及布朗雖未正式宣布但也可能為養傷而缺席，因此本屆明星賽星光或許將大打折扣。