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NBA／痛批蔡崇信阻擋厄文去湖人 勇士格林：有錢卻氣量狹小

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 路透
格林。 路透

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）日前在加盟記者會上透露自己在籃網不受尊重，因此喊出「賣我」。儘管湖人有意得到他，但最終還是被送往獨行俠。對此勇士前鋒格林（Draymond Green）開砲，不滿籃網老闆蔡崇信阻止厄文被交易至湖人的行為。

格林在廣播節目中談到厄文交易案時提及蔡崇信，「有很多人告訴我，籃網不想把厄文送去湖人，這就是我們說的富翁，他有幾百億美元，氣量卻這麼狹小。」格林質疑蔡崇信說，「他可能說，『厄文想去湖人，那就不理會湖人的報價，因為不能讓厄文如願。』」

格林強調，「這就是蔡崇信的器量，這感覺很糟糕，他阻礙厄文去打球。」雖然這件事與格林一點關係都沒有，不過外媒推測，由於格林和湖人球星詹姆斯（LeBron James）關係很好，所以可能是在為詹姆斯抱不平。

Kyrie Irving Draymond Green

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