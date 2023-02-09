NBA／杜蘭特前往太陽連鎖反應 沃神：暴龍阿努諾比價值上升

杜蘭特（Kevin Durant）被籃網交易至太陽的消息震撼全聯盟。知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，杜蘭特的交易案將引發連鎖反應，暴龍前鋒阿努諾比的交易價值將大幅提升。

根據先前報導，暴龍有意送走阿努諾比（OG Anunoby），要價3張首輪籤，有多支球隊都對他有興趣。沃納洛斯基指出，由於杜蘭特加盟，阿努諾比的交易價值提升，因為西區強隊需要一名防守能力頂級的前鋒，對付杜蘭特。

阿努諾比本季出賽45場，平均能貢獻16.9分、5.5籃板、2.0助攻、2.1次抄截，投籃命中率45.7%、三分球命中率36.6%。