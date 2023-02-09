快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌火速下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／3天內籃網雙巨頭相繼走人 西蒙斯遭酸獲得滿滿射手群

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網三巨頭在3天內就瓦解，厄文與KD相繼離隊。 美聯社
籃網三巨頭在3天內就瓦解，厄文與KD相繼離隊。 美聯社

3天前才剛送走明星後衛厄文（Kyrie Irving）的籃網隊，在今天又傳出將與太陽隊達成交易案送走杜蘭特（Kevin Durant），讓原先的三巨頭僅剩下西蒙斯（Ben Simmons）一人，還遭到76人隨隊記者發文暗酸，現在身邊配置了滿滿的射手。

籃網在2021年1月透過4方交易案網羅「大鬍子」哈登（James Harden）後開啟球隊的三巨頭時代，但過去兩年卻是風波不斷，讓三巨頭始終無法好好搭配，而去年2月籃網更是決定將哈登送往76人換回西蒙斯，不過西蒙斯卻因為傷勢問題直到本賽季才歸隊，沒想到才打了半個賽季，現在厄文與杜蘭特卻相繼離開，讓三巨頭在短短3天內僅剩下西蒙斯一人。

籃網球星剩西蒙斯，他也被76人隨隊記者發文暗酸。 路透社
籃網球星剩西蒙斯，他也被76人隨隊記者發文暗酸。 路透社

而籃網在這兩筆交易案中，分別換回了丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crowder）5名球員，以及合計5個首輪選秀權、2個2輪選秀權和2028年與太陽互換選秀權，儘管未能換回其他聯盟一線球星，但也算是增加了不少可用之兵與選秀權，為重建之路累積資本。

對於三巨頭中唯一被留下的西蒙斯來說，也將如願成為球隊領袖，不過要如何帶領這批與3天前截然不同的陣容，對於西蒙斯來說也是他生涯前所未有的考驗，而76人隨隊記者柯瑞爾（Austin Krell）也趁機酸了一下西蒙斯，「現在他們已經讓西蒙斯被射手圍繞了。」

延伸閱讀

NBA／對杜蘭特加盟太陽有何看法？厄文：恭喜他離開

NBA／厄文飆24分助獨行俠推翻快艇 首次轉隊首戰就取勝

送走厄文將惹惱杜蘭特？ 籃網恐進入重建模式

NBA／里拉德連兩戰轟42分 聯手西蒙斯逆轉灰熊

相關新聞

NBA／驚天大交易！傳KD被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，太陽隊與籃網隊達成驚天大交易，太陽得到籃網巨星杜蘭特（Kevin Durant）與華倫(TJ Warren)，送出的籌碼為前

NBA／太陽新老闆主導交易換回KD 保羅、布克興奮發文

才剛通過聯盟同意完成經營權的易主，並在今天舉行了新經營團隊介紹記者會的太陽隊，在下午隨即拋出交易震撼彈與籃網隊換回13屆...

NBA／和杜蘭特互換東家 太陽布里吉斯驚呆高喊不想離開

籃網隊和太陽隊在交易大限截止前完成重磅交易，籃網送出當家球星杜蘭特（Kevin Durant）與華倫(TJ Warren...

NBA／對杜蘭特加盟太陽有何看法？厄文：恭喜他離開

杜蘭特（Kevin Durant）被籃網交易至太陽隊引起全聯盟震驚，交易當下獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）正參加賽後記者會，厄文也在記者會恭喜杜蘭特。 記者會第一個問題就是「是否得

NBA／籃網雙星轉戰西區撼動版圖 快艇雷納德這麼說

籃網隊在日前送走明星後衛厄文（Kyrie Irving）後，今天再傳出將與太陽隊達成重磅交易案，準備將明星前鋒杜蘭特（K...

NBA／3天內籃網雙巨頭相繼走人 西蒙斯遭酸獲得滿滿射手群

3天前才剛送走明星後衛厄文（Kyrie Irving）的籃網隊，在今天又傳出將與太陽隊達成交易案送走杜蘭特（Kevin ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦