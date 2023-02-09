NBA／送中鋒伯爾特回暴龍換選秀 馬刺2029前已有13個首輪籤

NBA交易大限將至，各球團間交易也更加頻繁。根據ESPN「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)消息指出，馬刺稍早將中鋒伯爾特(Jakob Poeltl)交易至暴龍，換取伯曲(Khem Birch)及一個受保護2024年首輪選秀權和兩個未來二輪選秀權。

伯爾特為馬刺當家中鋒，在本季平均上場26分鐘並繳出場均12.1分、9.1籃板、3.1助攻的成績，由於其擁有優異籃下能力再加上目前馬刺以累積選秀權為主的重建策略，使他成為交易市場上熱門人選。

季初有消息指出，馬刺隊對伯爾特的期望報價為兩個首輪選秀權，且不排斥在休賽季將成為自由球員的伯爾特重新簽回球隊，但暴龍最終用本季平均僅上場8.1分鐘、場均2.2分的伯曲，以及一個受保護首輪選秀權和兩個二輪選秀權就將其帶至陣中。

值得一提的是，伯爾特NBA生涯正是從多倫多發跡，他在2016年被暴龍隊以第一輪第九順位選入，並於2018年的雷納德(Kawhi Leonard)交易案中來到馬刺，之後逐漸取代艾德里奇(Lamarcus Aldrige)成為球隊先發中鋒。

「沃神」指出，在交易走伯爾特後，馬刺到2029年為止將有13個首輪選秀權，且很有可能在交易截止日前將這個數字推到更高。