NBA／對杜蘭特加盟太陽有何看法？厄文：恭喜他離開
杜蘭特（Kevin Durant）被籃網交易至太陽隊引起全聯盟震驚，交易當下獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）正參加賽後記者會，厄文也在記者會恭喜杜蘭特。
記者會第一個問題就是「是否得知杜蘭特被交易？」對此厄文回應，「我很高興今天比賽贏了，能先從我們球隊開始聊起嗎？」
聊完今日比賽後，厄文談到杜蘭特，「我祈禱他能過得開心，這一年我和他聊了很多，他從未對我生氣，我也未對他生氣過，我很高興他離開那個地方（籃網）。」
這兩筆大交易後，2位球星都來到西區，厄文也期待雙方有不少見面機會。太陽將在3月6日出戰獨行俠，杜蘭特與厄文可望將在交易後首次以對手身分在場上交鋒。
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