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NBA／驚天大交易！傳KD被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

聯合新聞網／ 綜合報導
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。 美聯社
壓過湖人衛少的交易出現了，籃網送KD去太陽，推倒重建終結三巨頭時代。 美聯社

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，太陽隊與籃網隊達成驚天大交易，太陽得到籃網巨星杜蘭特（Kevin Durant）與華倫(TJ Warren)，送出的籌碼為前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）與克勞德（Jae Crower）及四枚首輪籤，還有2028互換選秀權。

杜蘭特去年休賽季就曾喊出「賣我」，當時就傳出太陽與杜蘭特雙方皆有合作意願。不過籃網堅守不交易立場，杜蘭特最後也收回交易請求，持續為籃網效力，並打出不錯的戰績。

不過事情在前幾天有了轉變，籃網球星厄文（Kyrie Irving）高喊「賣我」最後被送至獨行俠隊，杜蘭特在此事發生後宛如銷聲匿跡。昨天傳出籃網老闆蔡崇信輕自出馬，與杜蘭特討論球未來，沒想到今日就達成交易。

太陽願意在此刻「ALL IN」的原因，可能和新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）上任有關，他今日才正式接管太陽，並表達全力經營球隊的決心。另外太陽當家球星布克（Devin Booker）與杜蘭特的關係也相當密切，兩人在休賽季曾多次一起訓練，杜蘭特也曾經為布克和球迷進行論戰。

Devin Booker Kevin Durant Kyrie Irving

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