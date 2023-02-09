快訊

直播／今宣布室內口罩鬆綁細節 指揮中心下午2時記者會

再出包！台灣高鐵列車集電弓自動下降 南港-左營部分列車延誤

柯文哲最快4月訪美 能解失去舞台、民眾黨4%標籤困境嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／厄文飆24分助獨行俠推翻快艇 首次轉隊首戰就取勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
厄文轉隊首場比賽就攻下全隊最高的24分外帶5助攻、3籃板，率隊擊敗快艇。 路透社
厄文轉隊首場比賽就攻下全隊最高的24分外帶5助攻、3籃板，率隊擊敗快艇。 路透社

在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，獨行俠今天迎來厄文（Kyrie Irving）加盟後的首秀，而他首場比賽就攻下全隊最高的24分外帶5助攻、3籃板，不過也發生了5次失誤，但最終仍是幫助獨行俠以110：104擊敗快艇，收下2連勝。

獨行俠在日前與籃網達成厄文交易案，送走丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）以及選秀權，換回在籃網高喊「賣我」的明星後衛厄文。

今天厄文也首度披上獨行俠戰袍在與快艇之戰登場，儘管唐西奇仍因傷缺陣無法連線，但厄文的首秀依舊打得相當活躍，在厄文的助拳下獨行俠今天外線火力全開，首節就投進了9顆三分球，其中布拉克（Reggie Bullock）一人就包辦了5顆。

在首節團隊就猛轟41分下，獨行俠上半場也一路領先，其中厄文在前兩節就攻下了13分，其中包括投進3顆三分球，且正負值還是全場最高的「＋13」，幫助獨行俠中場休息時取得8分領先。

儘管地主快艇在第三節吹起反攻號角，一度追到僅剩1分差距，但今天團隊火力全開的獨行俠，仍是靠著多點開花的攻勢維持住領先優勢，其中厄文在比賽最後2分多鐘快艇追到5分差距後也挺身而出，先是兩罰俱中又完成一次關鍵上籃，幫助獨行俠將領先差距維持在安全距離的9分，最終獨行俠也以110：104拿下厄文加盟後的首勝。

厄文今天出賽36分鐘，出手17次命中9球，攻下24分外帶4籃板、5助攻，抄截與阻攻各1次，儘管仍發生5次失誤，顯示與新球隊磨合還有待加強，但瑕不掩瑜，在幫助球隊取勝後他也與球隊老闆庫班（Mark Cuban）、總教練基德（Jason Kidd）互相擁抱慶祝，而這一勝也是厄文生涯首次在加盟新東家的首戰就拿下勝利。

延伸閱讀

NBA／獨行俠得厄文後火力無虞 願交易伍德、小哈達威補防守

NBA／為何喊「賣我」離開籃網？ 厄文：才華不受尊重

NBA／老闆庫班派私人飛機接厄文 獨行俠主場票價翻漲

NBA／詹姆斯坦言沒爭到厄文很失望 衛斯特布魯克拒受訪

相關新聞

NBA／湖人三方交易三隊都得利 賈奈特：衛少自由了

湖人隊在今天傳出將透過三方交易案將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送往爵士隊，並獲得羅素（D'...

NBA／終於送走衛少還換回3名即戰力 湖人球迷：感謝佩林卡

湖人隊在錯失得到厄文（Kyrie Irving）的機會後，總管佩林卡（Rob Pelinka）今天發動三方大交易，用衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和受保護首輪籤換回羅素（D'Ang

NBA／衛少不用搬家？傳爵士將買斷合約、快艇有興趣

NBA今天發生重磅交易，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在湖人、爵士、灰狼三方交易中被送往爵士。不過根據消息指出，爵士預計買斷衛斯特布魯克的合約，而同樣所屬洛杉磯的快艇隊有興趣得到

NBA／重磅交易！傳衛少到爵士、羅素回湖人、康利去灰狼

本季NBA交易截止日定在台灣時間2月10日凌晨4點，湖人、灰狼及爵士今天也達成三方交易，湖人將送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換回2015年用榜眼籤選中的羅素（D'Angelo

NBA／傳快艇將分手沃爾 虛位以待迎衛少？

隨著NBA本季交易截止日迫在眉睫，各球隊也開始積極地重整隊伍陣容。其中，根據消息指出，快艇隊與沃爾(John Wall)的合作關係將走到盡頭。 過去曾五度入選明星賽的沃爾近年來不僅因傷勢侵襲而出

NBA／神巧合！詹姆斯生涯6大紀錄夜皆輸球

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨天超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），以3萬8390分成為NBA歷史得分王，不過湖人最終仍輸給雷霆隊。巧合的是，近年只要詹姆斯破紀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦