NBA／厄文飆24分助獨行俠推翻快艇 首次轉隊首戰就取勝

在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，獨行俠今天迎來厄文（Kyrie Irving）加盟後的首秀，而他首場比賽就攻下全隊最高的24分外帶5助攻、3籃板，不過也發生了5次失誤，但最終仍是幫助獨行俠以110：104擊敗快艇，收下2連勝。

獨行俠在日前與籃網達成厄文交易案，送走丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）以及選秀權，換回在籃網高喊「賣我」的明星後衛厄文。

今天厄文也首度披上獨行俠戰袍在與快艇之戰登場，儘管唐西奇仍因傷缺陣無法連線，但厄文的首秀依舊打得相當活躍，在厄文的助拳下獨行俠今天外線火力全開，首節就投進了9顆三分球，其中布拉克（Reggie Bullock）一人就包辦了5顆。

在首節團隊就猛轟41分下，獨行俠上半場也一路領先，其中厄文在前兩節就攻下了13分，其中包括投進3顆三分球，且正負值還是全場最高的「＋13」，幫助獨行俠中場休息時取得8分領先。

儘管地主快艇在第三節吹起反攻號角，一度追到僅剩1分差距，但今天團隊火力全開的獨行俠，仍是靠著多點開花的攻勢維持住領先優勢，其中厄文在比賽最後2分多鐘快艇追到5分差距後也挺身而出，先是兩罰俱中又完成一次關鍵上籃，幫助獨行俠將領先差距維持在安全距離的9分，最終獨行俠也以110：104拿下厄文加盟後的首勝。

厄文今天出賽36分鐘，出手17次命中9球，攻下24分外帶4籃板、5助攻，抄截與阻攻各1次，儘管仍發生5次失誤，顯示與新球隊磨合還有待加強，但瑕不掩瑜，在幫助球隊取勝後他也與球隊老闆庫班（Mark Cuban）、總教練基德（Jason Kidd）互相擁抱慶祝，而這一勝也是厄文生涯首次在加盟新東家的首戰就拿下勝利。