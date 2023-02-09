NBA／里拉德大三元率拓荒者退勇士 波爾砍38分最後卻當機

拓荒者隊今日在主場迎戰勇士隊，賽前先發小前鋒哈特（Josh Hart）被交易至尼克隊，全隊也圍在一起用手機關心交易消息，當家球星里拉德（Damian Lillard）也與哈特擁抱致意。里拉德本場三分球手感不佳，但在罰球線上16投16中，繳出大三元數據，率拓荒者在末節擺脫勇士糾纏，以125：122收下勝利。

勇士後衛波爾（Klay Thompson）本場扛起勇士得分重任，第二節與湯普森（Klay Thompson）合力攻下26分，幫助勇士上半場以67：63領先。

第三節勇士持續維持個位數領先，不過拓荒者在本節末段打出氣勢，並靠著小將夏普（Shaedon Sharpe）的空中接力追平比分，雙方以95：95進入末節。

SHAEDON SHARPE BOUNCE IS UNREAL.



pic.twitter.com/gySJyjoK0N — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年2月9日

末節拓荒者展開攻勢，將分差拉開至6分，不過波爾此時挺身而出，接連飆分幫助勇士要回領先。不過勇士在本節後段陷入將近5分鐘未得分的尷尬場面，也把勝利拱手讓給拓荒者。

里拉德全場貢獻33分11助攻10籃板，葛蘭特（Jerami Grant）攻下22分，小將夏普得到13分。勇士的部分，波爾全場拿到38分，湯普森31分，維金斯（Andrew Wiggins）及迪文森佐（Donte DiVincenzo）分別攻進18分。