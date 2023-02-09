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NBA／終於送走衛少還換回3名即戰力 湖人球迷：感謝佩林卡

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克被湖人送往爵士。 美聯社
衛斯特布魯克被湖人送往爵士。 美聯社

湖人隊在錯失得到厄文（Kyrie Irving）的機會後，總管佩林卡（Rob Pelinka）今天發動三方大交易，用衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和受保護首輪籤換回羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等3名即戰力球員，許多湖人球迷也大讚佩林卡的操盤能力。

換回的3名球員各有所長，皆是原球隊主要輪替球員，預計能帶給湖人許多幫助。交易發生後，外國球迷紛紛在新聞區上傳興奮的梗圖，並留言寫道，「感謝佩林卡」、「湖人贏了」、「終於能和衛斯特布魯克說再見」。不過也有球迷仍不看好湖人，並擔心衛斯特布魯克會與爵士買斷合約，加盟快艇隊。

根據先前報導，佩林卡曾表示，如果球隊有機會衝擊冠軍，願意用未來資產提升球隊戰力，今天真的透過交易幫助湖人提升戰力。

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