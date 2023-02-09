PLG／史上第一人！ 領航猿盧峻翔連莊月MVP

P.LEAGUE+ 今天公布2022到23年賽季的1月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊盧峻翔持續火燙手感，本月繳出平均21.4分的本土球員最高分，外帶4.6籃板、3.4助攻和1.6抄截，獲選1月最有價值球員，成為聯盟史上首位蟬連單月最有價值球員的紀錄保持人。

12月就拿下單月最有價值球員的盧峻翔，1月的5場比賽的上場時間33分50秒仍是全隊最高，帶領桃園璞園領航猿拿下4勝1敗戰績，穩居聯盟前2。

盧峻翔每場比賽得分皆來到兩位數、幫助桃園璞園領航猿連勝氣勢從12月延續到1月，創下聯盟球隊例行賽最多的10連勝紀錄，以及平紀錄的主場8連勝。

個人優異表現加上球隊出色戰績相乘，讓盧峻翔在1月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）獲得10張5分、以總分74分獲得1月最有價值球員的殊榮。