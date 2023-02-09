NBA／國王福克斯罰球絕殺 火箭格林轟41分比肩多名球星
西區第三的國王隊作客西區爐主火箭隊，本季雙方前3次交手皆有國王獲勝戰況，今天戰況卻相當激烈，國王控衛福克斯（De'Aaron Fox）在槍響前出手三分球未命中，不過裁判響哨認定為打手犯規，福克斯3次罰球全數命中，幫助國王以130：128氣走火箭。
火箭潛力新星格林（Jalen Green）首節就獨得16分，幫助火箭首節取得37：30領先。不過火箭在第二節狀態下滑，第三節還被國王轟進41分，三節打完反而落後2分。
末節格林再度發威攻下12分，在比賽時間剩不到1分鐘時，火箭取得5分領先。沒想到福克斯突然接管比賽，靠著抄截、扣籃及跳投連得4分。國王卻在2.1秒時發生要命失誤，不過火箭也立刻發生失誤，送回球權。
國王最後一擊剩1秒時間，球交給福克斯，三分球出手未中，不過裁判響哨，獲得3罰機會，福克斯把握機會全數命中，終場以130：128擊敗火箭。
De'Aaron Fox fouled on a potential game-winning 3PA…Kings win it at the line. 🤯— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年2月9日
pic.twitter.com/ZjsLHbRUYt
福克斯全場拿下31分11助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）22分9籃板。火箭格林砍進41分，成為歷史繼詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、唐西奇（Luka Doncic）及愛德華（Anthony Edwards）後，第5位能在21歲前4度至少攻下40分的球員。
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