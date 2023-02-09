NBA／塞爾蒂克傷兵多布朗還傷退 葛里芬化身神射手退76人
東區龍頭塞爾蒂克隊今日在主場迎戰東區第3的76人隊，本場比賽史馬特（Marcus Smart）、霍福德（Al Horford）及R.威廉斯（Robert Williams III）皆因傷缺陣，球星布朗（Jaylen Brown）還在第二節受傷退場。不過塞爾蒂克全隊以54.3%命中率，飆進19記三分球，終場以106：99擊退76人。
76人開局就打出7：0攻勢，不過塞爾蒂克前鋒葛里芬（Blake Griffin）連續命中3記三分球扭轉局勢，塞爾蒂克首節打完反而取得3分領先。
塞爾蒂克靠著精準三分球及強悍防守，一路維持個位數領先到末節，76人在比賽時間剩2：27秒時，靠著安比德（Joel Embiid）罰球將分差追近至3分。不過隨後76人攻勢熄火只得2分，塞爾蒂克終場就以106：99收下勝利。
本場比賽葛里芬全場三分球8投5中，拿到賽季新高15分，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）手感冰冷，15投5中僅得12分。後衛懷特（Derrick White）及波格登（Malcolm Brogdon）分別攻下19分，板凳射手豪瑟（Sam Hauser）也命中4記三分球，挹注14分。
76人的部分，安比德攻下28分，哈登（James Harden）26分11助攻，其他球員皆無太多貢獻。
5 threes for Blake Griffin ‼️— NBA (@NBA) 2023年2月9日
👀: 15 PTS, 5/7 3PM
Celtics lead 72-64 on ESPN. pic.twitter.com/z8OH621EZq
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