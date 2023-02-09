NBA／拓荒者送出哈特 向尼克換來被冷凍的瑞迪許+首輪籤

NBA今天發生重磅交易，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在湖人、爵士、灰狼三方交易中被送往爵士。不過根據消息指出，爵士預計買斷衛斯特布魯克的合約，而同樣所屬洛杉磯的快艇隊有興趣得到

2023-02-09 10:13