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NBA／拓荒者送出哈特 向尼克換來被冷凍的瑞迪許+首輪籤
距離本季NBA交易大限截止不到17小時，各隊交易動作頻繁，根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，拓荒者隊與尼克隊達成交易，拓荒者將送出哈特（Josh Hart）得到瑞迪許（Cam Reddish）及一枚受保護首輪籤。
哈特去年交易大限才被鵜鶘送至爵士，本季擔任拓荒者先發小前鋒，出戰51場平均能貢獻9.5分、8.2籃板、3.9助攻，投籃命中率50.4%、三分球命中率30.4%。
23歲的瑞迪許本季在尼克不受重用，甚至外傳與尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）不合，慘遭冷凍，本季出戰出賽20場，場均8.4分、1.6籃板、1.0助攻，投籃命中率44.9%，三分球命中率30.4%，將在本季結束後成為受限制自由球員。
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