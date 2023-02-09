NBA／湖人三方交易三隊都得利 賈奈特：衛少自由了

湖人隊在今天傳出將透過三方交易案將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送往爵士隊，並獲得羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等球員，而如果此交易案最終拍板，湖人不僅能獲得更年輕的側翼戰力，還將保有在休賽季期間陣容補強的靈活度。

NBA交易大限將在明天凌晨截止，其中日前在籃網隊厄文（Kyrie Irving）爭奪戰中敗興而歸的湖人也傳出在今天將達成三方交易案，湖人將送走衛斯特布魯克、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）和一個首輪受保護的選秀權，並換回過去曾效力過湖人的灰狼隊羅素、爵士畢斯利和范德比爾特三名球員。

儘管此交易案未能替湖人換回與衛斯特布魯克同等級的頂尖球星，但換回26歲且近幾年表現穩定的羅素，加上本賽季每場比賽能砍進3.1顆三分球的畢斯利，以及防守與籃板保護上有一套的23歲年輕大前鋒范德比爾特，順勢解決了球隊平均年紀偏高以及側翼和防守端的不足之處。

此外，本賽季也是羅素的合約年，加上畢斯利下季合約將是球隊選擇權，如湖人在季後選擇不與他們續約，將能在休賽季期間騰出約3000萬美元的薪資空間，保留了在季後補強陣容的彈性。

對於湖人、灰狼與爵士的筆三方交易，灰狼退役傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）也表示，「湖人得到了射手以及具有得分和運動力的側翼，灰狼則是得到了一名球隊文化引領者與領袖，爵士則是騰出了空間並獲得選秀權，更重要的是衛斯特布魯克獲得了自由，參與交易的所有人都能向前走了。」