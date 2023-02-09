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NBA／不以球團所有者自居 太陽新老闆：我只是個管家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽在今天舉行新經營團隊介紹記者會，新任經營者伊許比亞首度對外發表談話。 美聯社
太陽在今天舉行新經營團隊介紹記者會，新任經營者伊許比亞首度對外發表談話。 美聯社

太陽在今天舉行新經營團隊介紹記者會，新任經營者、億萬富豪也是美國最大批發抵押貸款發放機構執行長伊許比亞（Mat Ishbia）指出，太陽在歷經前一個經營團隊的風波事件後，首要工作就是改善整個工作場所的文化，希望讓太陽變成一個大家庭，互相扶持、照顧。

聯盟在昨天正式通過太陽易主案，伊許比亞以22.8億美元的價碼從原經營者薩佛（Robert Sarver）收購百分之57的股權，成為太陽的新任經營者，而在今天的介紹記者會上伊許比亞也首度對外發表談話，說明自己想要做的改變，但首先他將會傾聽所有員工的意見。

伊許比亞強調，自己的首要任務就是改善太陽的工作場所文化，根據一名團隊消息人員指出，伊許比亞在與員工談話中就說：「我們將要一起贏、一起輸，作為一個團隊我們將會成為一個家庭，我們必須互相照顧、關心對方。」

太陽前任經營者薩佛，正是因為捲入職場歧視與不公平對待等問題，被迫售出太陽與WNBA水星隊，這也讓伊許比亞能帶來什麼樣的改變成為各界關注焦點，而他接手後也積極從此著手，包括在談話中以「團隊成員」而不以「員工」稱呼所有旗下人員，並將自己視為球團管理者而不是擁有者，「我會將球隊視為社區資產，我不是太陽和水星的所有者，而是它們的管家。」

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