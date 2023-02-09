NBA／將帥失和？衛斯特布魯克和湖人教頭休息室交鋒

交易大限在即，湖人隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）仍是「紫金軍團」交易籌碼，最新又傳出他和總教練漢姆（Darvin Ham）有激烈言語交鋒，在球隊的處境再成話題。

消息來源告訴美國《ESPN》，昨天「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）成為得分王紀錄夜的中場休息時間，衛斯特布魯克和漢姆在休息室爭論，漢姆對衛斯特布魯克第二節尾聲在場上的不積極態度感到失望，兩方交談的分貝愈來愈高。

消息來源也指出，將帥之間的言語交鋒之後就轉向如何贏下比賽，並沒造成衝突。

漢姆比賽尾聲也的確將衛斯特布魯克放在球場，他攻下全隊次高27分，就有14分集中在決勝節，但球隊仍以130：133敗給雷霆。

詹姆斯全場攻下38分，仍是昨天比賽絕對焦點，他在第三節最後10秒就攻進第36分，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟得分王，再豎立一項難以撼動的紀錄。