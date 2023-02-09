NBA／明星賽先發打不了！鵜鶘威廉森腿傷繼續休

入選全明星賽先發陣容的鵜鶘隊球星威廉森（Zion Williamson），上月初拉傷的大腿傷勢比預期嚴重，不但無法在鵜鶘明星賽前的3場比賽登場，台灣時間20日舉行的全名賽也將缺席。

威廉森今年只上場29場比賽，但仍被選上全明星賽先發；這29場威廉森場均有26分、7籃板和4.6助攻，鵜鶘在他有出賽的戰績是17勝12敗，少了威廉森的成績是12勝15敗。

傷病史不少的威廉森，上月初面對76人的第三節拉傷右大腿，歸期一再延後，鵜鶘教練格林（Willie Green）今天被問到開幕戰的先發五人接續3場能否合體，給了很明確的答案。

「不行，明星賽周休息前還沒，我們還看不到開季的先發五人，看不到。」格林說。

威廉森成傷兵前，鵜鶘大將英格倫（Brandon Ingram）才因腳趾傷勢缺陣2個月，上月才回歸，總計威廉森、英格倫和麥凱倫（CJ McCollum）本季只一起上場10場比賽、合計172分鐘。

格林坦言明星球員無法合體對球隊是困難時刻，但傷病在NBA本就會發生，「我們不是唯一要面對這狀況的隊伍，改變陣容去適應也是很有趣的一個環節，顯得很獨特，其他球員也有機會去獲得經驗，我相信我可以幫助我們一起度過難關。」