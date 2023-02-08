NBA／賽前就決定要破紀錄！ 詹姆斯：不想幫兒子付住宿費
湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今天登上歷史得分王寶座，他賽後受訪時也提到本場比賽飆分的動力，原因竟是擔心要幫兒子付旅館費用。
被問到是否賽前就決定今天創紀錄，詹姆斯開玩笑回應，「我兒子明天就要搭飛機離開，如果今天沒達成紀錄，就要幫兒子多付1晚住宿費。」
詹姆斯身為全世界收入名列前茅的球員，行為卻十分節儉，前隊友勒夫（Kevin Love）就曾爆料，「詹姆斯外出時總在找wifi，因為他不想浪費自己的網路用量。」
詹姆斯2個兒子布朗尼（Bronny）、布里斯（Bryce）今天都到現場觀賽，賽後詹姆斯在更衣室詢問兩人，誰能打破這項紀錄，布朗尼霸氣回應，「我和布里斯會成為得分榜上二、三名。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言