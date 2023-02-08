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NBA／賽前就決定要破紀錄！ 詹姆斯：不想幫兒子付住宿費

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯與家人合影。 路透
詹姆斯與家人合影。 路透

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今天登上歷史得分王寶座，他賽後受訪時也提到本場比賽飆分的動力，原因竟是擔心要幫兒子付旅館費用。

被問到是否賽前就決定今天創紀錄，詹姆斯開玩笑回應，「我兒子明天就要搭飛機離開，如果今天沒達成紀錄，就要幫兒子多付1晚住宿費。」

詹姆斯身為全世界收入名列前茅的球員，行為卻十分節儉，前隊友勒夫（Kevin Love）就曾爆料，「詹姆斯外出時總在找wifi，因為他不想浪費自己的網路用量。」

詹姆斯2個兒子布朗尼（Bronny）、布里斯（Bryce）今天都到現場觀賽，賽後詹姆斯在更衣室詢問兩人，誰能打破這項紀錄，布朗尼霸氣回應，「我和布里斯會成為得分榜上二、三名。」

LeBron James

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