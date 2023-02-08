NBA／連3場飆破40分創最年輕紀錄 籃網湯瑪斯：寧願贏球

籃網隊今天在主場迎戰太陽隊，21歲小將湯瑪斯（Cam Thomas）狂飆43分，打破「戰神」艾佛森（Allen Iverson）1997年創下的紀錄，成為歷史最年輕連3場得分破40分的球員，不過球隊仍吞下二連敗，賽後湯瑪斯也表示比起破紀錄，更希望贏球。

湯瑪斯成為聯盟設立三分線以來，第15位連3場得分破40分的球員，他的表現讓一些國外球迷想起林來瘋。湯瑪斯受訪時表示，「我寧願贏球，這比連續2場拿到40分卻輸球還好。不過我的名字出現在歷史紀錄是件好事。」

Players with 3-straight 40+ point games since ‘79-80 (3-point era)



Cam Thomas

Michael Jordan

Kobe Bryant

Allen Iverson

Moses Malone

Bernard King

Adrian Dantley

Giannis Antetokounmpo

Devin Booker

Dame Lillard

James Harden

Carmelo Anthony

Russell Westbrook

Kevin Durant

Steph Curry https://t.co/eXqQIrw6Ti — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) 2023年2月8日

本場比賽除了湯瑪斯創紀錄外，太陽後衛保羅（Chris Paul）也成為歷史第4位，生涯抄截次數達2500次的球員，太陽中鋒艾頓則成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、吉爾摩（Artis Gilmore）及威利斯（Kevin Willis）後，歷史第4位連續2場以超過75%命中率得到35分15籃板的球員。

艾頓賽後受訪時也談到球隊的表現，「我們的球員都回來了，球隊朝正確的路上前進，我們要保持下去。」