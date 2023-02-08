PLG／台灣球迷久等了 陳建州也期待林書豪對決林志傑

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪今天舉行加盟記者會，會前聯盟執行長陳建州表示，這一天台灣球迷都等很久了，過去11年來大家都在幻想著林書豪回台打球，聯盟也在過去3年努力搭建舞台，並感謝鋼鐵人球團展現誠意將林書豪帶回來打球。

陳建州指出，林書豪回台打球一直是球迷與許多人的期待，過去在舞台還沒有搭建好的情況下，也不好意思對他開口，不過PLG過去3年努力搭建舞台，但更重要的是要謝謝鋼鐵人球團，很有誠意的讓他回來打球。

陳建州坦言，林書豪的影響力確實是不可替代的，他加入PLG後許多對戰組合也是讓各界引頸期盼，包括對上年輕世代的高國豪、盧峻翔，抑或是黃金世代的楊敬敏、林志傑。

其中與林志傑的對戰更是讓陳建州都直言期待，「因為他們兩個年紀沒有相差太遠，志傑現在的狀態也像是30多歲，過去很多人就在討論這件事，不管書豪的全盛時期，還是志傑還在廣廈當隊魂時，都很可惜沒辦法真正的在場上對位，兩人的交手確實是很讓人期待。」

除了為PLG和台灣籃壇帶來話題外，陳建州也直言，林書豪的生涯更是啟發了很多的球員，包括他的昔日訓練營學員陳又瑋、王律翔也都將成為他的新隊友，「這真的是一件很鼓勵大家的故事，也希望其他球員能夠因為他的到來激發潛能。」