快訊

NBA／詹姆斯超越賈霸紀錄 兩代少年天才的跨世紀銜接

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

PLG／台灣球迷久等了 陳建州也期待林書豪對決林志傑

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪今天舉行加盟記者會，會前聯盟執行長陳建州表示，這一天台灣球迷都等很久了，過去11年來大家都在幻想著林書豪回台打球，聯盟也在過去3年努力搭建舞台，並感謝鋼鐵人球團展現誠意將林書豪帶回來打球。

陳建州指出，林書豪回台打球一直是球迷與許多人的期待，過去在舞台還沒有搭建好的情況下，也不好意思對他開口，不過PLG過去3年努力搭建舞台，但更重要的是要謝謝鋼鐵人球團，很有誠意的讓他回來打球。

陳建州坦言，林書豪的影響力確實是不可替代的，他加入PLG後許多對戰組合也是讓各界引頸期盼，包括對上年輕世代的高國豪、盧峻翔，抑或是黃金世代的楊敬敏、林志傑。

其中與林志傑的對戰更是讓陳建州都直言期待，「因為他們兩個年紀沒有相差太遠，志傑現在的狀態也像是30多歲，過去很多人就在討論這件事，不管書豪的全盛時期，還是志傑還在廣廈當隊魂時，都很可惜沒辦法真正的在場上對位，兩人的交手確實是很讓人期待。」

除了為PLG和台灣籃壇帶來話題外，陳建州也直言，林書豪的生涯更是啟發了很多的球員，包括他的昔日訓練營學員陳又瑋、王律翔也都將成為他的新隊友，「這真的是一件很鼓勵大家的故事，也希望其他球員能夠因為他的到來激發潛能。」

延伸閱讀

PLG／Linspired！林書豪加盟鋼鐵人商品搶先曝光

延續魔獸與林書豪熱潮！ 安坑籃球訓練館也邀NBA訓練師來台

籃球／魔獸、林書豪同日降臨高雄 目前票房卻差很大

PLG／林書豪抵台首日即開練 鋼鐵人盼接下來從Lin開始

相關新聞

NBA／詹姆斯攻38分登頂得分王 湖人不敵雷霆紀錄夜不完美

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天花不到三節就攻下36分、全場拿38分，正式成為NBA史上得...

NBA／詹姆斯超越賈霸紀錄 兩代少年天才的跨世紀銜接

美國時間1984年4月5日，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在拉斯維加斯湖人對戰爵士的比賽中，以一記招牌「天勾」正式超越張伯倫（Wilt Chamberlain），躍升NBA史上得分王。

NBA／名為「詹皇」的偉大高牆 生涯十大最難打破紀錄

18歲踏進聯盟至今已經38歲，詹姆斯（LeBron James）從當年屢刷各種最年輕紀錄一路到現在頻頻上演不老傳奇，持續創造前無古人恐怕也後無來者的輝煌成就。 沒有人像他一樣，能在如此長時間且高

NBA／登基得分王哭了！詹姆斯接獲賈霸贈球落下英雄淚

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天只花不到三節就轟下36分，正式超越原本紀錄保持人賈霸（Ka...

NBA／詹皇加冕歷史得分王 回顧生涯重要得分里程碑

打從高中就名滿全美的詹姆斯（LeBron James），挾著超級高中棄學生頭銜，以狀元救世主之姿踏進NBA賽場，迅速就展現無與倫比的傲人天賦。 歷經20個賽季，詹姆斯宛如鐵人般不斷襲捲聯盟所有歷

NBA／為何喊「賣我」離開籃網？ 厄文：才華不受尊重

獨行俠隊今天正式為厄文（Kyrie Irving）舉辦加盟記者會，厄文也向媒體解釋喊出「賣我」的原因，直言他在籃網隊不受尊重。 厄文表示，「我想去一個會稱讚我的地方，而不是讓我感到不被尊重的地方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦