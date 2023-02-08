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NBA／高效率楷模！約柯奇18分鐘締造大三元

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯奇（Nikola Jokic）今天僅花18分鐘就達成，離自己保持的史上最快紀錄只差3分半。 美聯社
柯奇（Nikola Jokic）今天僅花18分鐘就達成，離自己保持的史上最快紀錄只差3分半。 美聯社

籃球場上想締造「大三元」非易事，但金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天僅花18分鐘就達成，離史上最快紀錄只差3分半，差點打破自己保持的特別紀錄。

上季連莊聯盟MVP的約柯奇，今天面對灰狼隊再度展現高效率，上半場就有19分、10籃板、10助攻，全能表現助隊取得79：48絕對領先；事實上金塊光是第一節就奠定優勢，不但轟下49分，且限制灰狼僅拿19分，首節就握有30分領先。

早早拉開差距，上半場出賽18分鐘的約柯奇，後兩節多在板凳上；總計他上場28分鐘，繳出20分、16助攻、12籃板，生涯第19度「大三元」，也是個人締造「大三元」第二快、史上第三，助隊寫下146：112大勝。

2018年面對公鹿隊，約柯奇只花14分鐘又33秒就締造「大三元」，現仍是聯盟紀錄；七六人隊前身、雪城國民隊（Syracuse Nationals）前鋒塔克（Jim Tucker）1955年的17分鐘是史上第二。

今天聯盟最大焦點是湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）登基得分王，金塊總教練馬龍（Michael Malone）也將約柯奇和詹姆斯擺在一起，他說：「上半場他就能完成大三元難以置信。詹姆斯憑藉驚人運動能力做到這點，約柯奇是用非運動能力達成，但兩者都很有效率。」

對於自己的高效率演出，約柯奇歸功給團隊，「今天比賽中的每個人都在做很簡單的事情，我們沒做任何複雜的事，所以我們沒發生失誤，用正確的方式打球。」

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