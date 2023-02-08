NBA／詹姆斯攻38分登頂得分王 湖人不敵雷霆紀錄夜不完美

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天花不到三節就攻下36分、全場拿38分，正式成為NBA史上得分王，生涯累積38390分，但紀錄夜留下缺憾，對手雷霆隊轟下17記三分球，硬是以133：130帶走勝利。

After 39 years, the NBA has a new #ScoringKing



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賽前詹姆斯生涯得分達到38352分，離原本紀錄保持人賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分只差35分；他上半場10投6中再加上8罰6中，上場16分鐘就攻下20分，第三節再單節攻下16分，包括10.9秒破紀錄的後仰跳投。

詹姆斯進球後，比賽中斷，除家人進場和他擁抱，詹姆斯也在NBA主席席佛（Adam Silver）宣布下成為聯盟得分王，並從賈霸手中接下象徵得分王交接和傳承的籃球。

An incredible moment between two of the all-time greats.#ScoringKing pic.twitter.com/q29c6PN8ND — NBA (@NBA) 2023年2月8日

三節打完就已締造紀錄的詹姆斯，助隊將半場10分落後縮小到99：104，第四節在八村壘和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）發揮下更106：106追平，但雷霆馬上回敬12：0猛攻，領先再達兩位數。

詹姆斯直到最後2分鐘才再度取分，衛斯特布魯克讀秒階段2罰俱中更讓湖人將分數追到125：129，但雷霆把握住2罰，最終仍以133：130帶走勝利。

出賽34分鐘的詹姆斯，20投13中攻下全場最高38分，衛斯特布魯克替補出發貢獻27分，無奈紀錄夜無法留下勝利。