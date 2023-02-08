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NBA／賈霸盤據得分王38年退位 招牌天勾幾乎絕跡

中央社／ 洛杉磯7日專電
賈霸（左）盤據NBA生涯得分榜首位38年，今天被詹姆斯超越退居第二，但他的招牌「天勾」現在幾乎已在聯盟失傳。 路透社
賈霸（左）盤據NBA生涯得分榜首位38年，今天被詹姆斯超越退居第二，但他的招牌「天勾」現在幾乎已在聯盟失傳。 路透社

NBA傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）憑「天勾」打天下，盤據NBA生涯得分榜首位38年，今天退居第二。這招無人能擋的投籃技巧在現今籃壇幾乎絕跡。

詹姆斯（LeBron James）今在洛杉磯湖人主場對奧克拉荷馬雷霆的比賽，第3節攻下36分，個人生涯得分達3萬8388分，超越賈霸保持的3萬8387分，成為美國職籃NBA史上新科生涯得分王。

76歲的賈霸同場見證歷史時刻。詹姆斯在場中發表破紀錄感言時，首先要求觀眾鼓掌，向前紀錄保持人賈霸致敬。

湖人主場大門，立著賈霸的雕像，他從1970到1980年代縱橫賽場20年，靠一招「天勾」（sky hook）打遍天下無敵手。

賈霸日前說：「我身為紀錄保持者，扛著這火把已經38年。能把它傳遞給下一個接棒者，我感到高興而且欣慰。LeBron憑著努力得到了它，我希望他保持這個紀錄的時間比我更久。」

38歲的詹姆斯主打前鋒，生涯第20個球季打破記錄，206公分的身高在場上幾乎全能。美國媒體形容，詹姆斯破紀錄可能用了一百種得分方式，但沒有一次使用勾射。

身高218公分的傳奇中鋒賈霸則是相反，他花20年時間拿下3萬8387分大多數靠「天勾」，與現今籃壇高個子球員也能投三分外線的潮流相反，賈霸漫長的職業生涯當中只投進一次三分球。

「年輕的孩子們不想學天勾，因為每個人對三分球如此著迷。他們不想要只得兩分。他們不想要背對籃框工作。」賈霸曾在媒體的訪談中聊到，當今籃球主流與他活躍的年代很不一樣。

賈霸說：「他們似乎不懂，離籃框越近，越能得更多分。這就是我學到的，所以我努力練好勾射，學著卡位到最接近籃框的位置，好施展我的勾射。」

靠著218公分的身高、用身體隔開防守者，賈霸的勾射出手時加上手臂的長度，彷彿從天上把球投進籃框，幾乎沒有人能守得住，因而有天勾封號。

賈霸成長的1960年代是勾射的全盛時期，他在職業舞台上把這個投籃技術發揚光大，但在他之後，NBA潮流轉變，在禁區下背對籃框進攻的大中鋒越來越少，天勾這風靡一時的招數在他之後幾乎在武林絕跡。

天勾不流行其中一個理由竟然是不夠帥。年紀小賈霸26歲、雕像同樣立在湖人主場外的另一個傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）就說，自己不常用勾射，因為這招不夠男子氣概，「身為一個嘻哈小孩，我不想要用勾射，我們風格不一樣，我們想要酷一點」。

身為勾射最後一代掌門人，賈霸曾如此辯護：「我用這招當上了NBA史上最多得分球員，代表它還是有一些用處。」

賈霸之後的幾代明星中鋒，幾乎都具有面向籃框進攻的能力，與他當年背對籃框發起攻勢的球風有很大不同。

無論帥不帥，賈霸曾說，能贏比賽最重要。他說：「學會天勾並不難，只要練好基本功，包括腳步的移動、手腳配合以及運用擦板。能夠背對籃框進攻的球員，是有價值的球員，不是你可以隨便捨棄的球員，這樣的球員可以幫你贏得比賽。」

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