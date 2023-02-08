NBA／詹姆斯登基歷史得分王 再拚寫4萬分障礙「活傳奇」

NBA洛杉磯湖人當家球星詹姆斯，今天正式超越湖人名宿賈霸，登基成為NBA歷史得分王，如無意外，詹姆斯的下一個目標，將成為聯盟史上唯一生涯累積得分突破4萬分大關的「活傳奇」。

早在上個賽季，詹姆斯（LeBron James）就已是聯盟第一位達成3萬分、1萬籃板、1萬助攻的名將。在NBA史上，僅有7名球員得分超過3萬分、助攻超過1萬次，另有5名球員得分超過3萬分、籃板超過1萬個，但詹姆斯卻是得分、助攻、籃板3項都達標。

現年75歲的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）一共在NBA打了20個賽季，拿過6次NBA總冠軍，他在42歲退休時，生涯累積得分38387高居NBA史上之最，如今也被「年僅」38歲的詹姆斯打破。

賈霸生涯共打了1560場比賽，平均得分24.6分，詹姆斯僅用1410場比賽就把賈霸紀錄送入歷史，且詹姆斯生涯平均得分可達27.2分，不論場次或者得分都優於賈霸。

值得一提的是，賈霸當年是唸完4年大學才加入NBA，當時已22歲，而詹姆斯在2003年開啟NBA生涯時才18歲，這對詹姆斯改寫紀錄也是優勢。

詹姆斯曾說過：「以我現在的狀況，還可以在聯盟打好幾年。」他的目標不只是要打破賈霸的歷史得分王紀錄，更想要締造NBA史上首個達成「4萬分、1萬個籃板、1萬次助攻」的神人成就。

依照詹姆斯生涯平均27.2分推算，只要再打59場得分就可突破4萬分大關，而本季湖人剩下27場比賽，也就是說，在2023-24年賽季，詹姆斯只要不受大傷肯定能達標。

除此之外，詹姆斯的人生清單當中，還有和自己的兒子布朗尼（Bronny James）同場比賽的，就讀高4的布朗尼，最快2024年暑假就能參加NBA選秀。依照ESPN預測，布朗尼選秀很可能落在首輪尾、次輪頭的位置，而詹姆斯也多次放話，最好能跟兒子同隊，這也可望成為NBA史上頭一對父子檔同場競技的歷史佳話。

不只是大兒子布朗尼，如果詹姆斯能保持健康一直打到43歲的話，還有機會和現年15歲的二兒子布萊斯（Bryce James）一起同台，實現和2個兒子一起打NBA的願景。