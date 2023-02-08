NBA／為何喊「賣我」離開籃網？ 厄文：才華不受尊重

獨行俠隊今天正式為厄文（Kyrie Irving）舉辦加盟記者會，厄文也向媒體解釋喊出「賣我」的原因，直言他在籃網隊不受尊重。

厄文表示，「我想去一個會稱讚我的地方，而不是讓我感到不被尊重的地方，在布魯克林（籃網）時，我覺得他們不尊重我的才華，我訓練時相當認真，卻沒人討論這樣的職業道德。每個人都在談論我的場外事件，我想改變這些說法，寫自己的故事。我持續在訓練館做好準備，而現在到了達拉斯（獨行俠），會專注在自己能控制的事情。」

這段發言結束後，厄文被問到如何不被尊重，他僅回應，「或許有天能談論這些細節，但我不會在媒體洩漏私事，我不是那種在背後說別人壞話的人。」