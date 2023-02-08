NBA／賈霸見證！詹姆斯半場攻20分 破紀錄差16分

結束客場5連戰長征，湖人隊今天回到洛城迎戰雷霆隊，只差36分就能成為聯盟史上得分王的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）成最大焦點。在目前得分保持人賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）見證下，詹姆斯上半場攻下20分，離破紀錄只差16分。

賽前詹姆斯生涯得分達到38352分，離賈霸的38387分只差35分，今天主場對戰雷霆和台灣時間周五主場出戰公鹿隊成為最有可能締造特別紀錄的時刻，兩場票價也跟著水漲船高，光進場就要117美金，最貴的場邊席喊到17540美金（約52萬6千新台幣）。

首節詹姆斯進帳8分，第二節連續2波完成「3分打」，7分52秒再飆外線，單節就進帳12分，半場累積20分，離破紀錄只差16分。

詹姆斯上半場出賽16分鐘，10投6中包括3投2中的三分球，加上8罰6中，累積20分、2籃板、2助攻、2抄截。

38歲的詹姆斯從2003年投入NBA，今年正好是第20個賽季。用紀錄寫日記的「小皇帝」，本季成為史上得分王前還締造多項紀錄，包括助攻榜提升到第4位，還成為對陣30支NBA球隊都有至少40分得分的球員，寫下難以撼動紀錄。

詹姆斯回憶，最多人認定他的「最重要一擊」，是2014年明星賽前面對勇士隊，當時他還是熱火隊成員，用三分球「絕殺」勇士，但對自己來說，2013年總冠軍賽面對馬刺隊的第7戰，最後27秒他的跳投助熱火將領先擴大到93：89，才是個人生涯最重要進球。