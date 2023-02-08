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NBA／衛少仍是湖人交易籌碼 傳有意爵士康利等後衛

聯合新聞網／ 綜合報導
康利(左)、衛斯特布魯克(右)。 路透
康利(左)、衛斯特布魯克(右)。 路透

湖人隊先前在厄文（Kyrie Irving）爭奪戰中失利，仍加緊腳步與各隊談判，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）依舊是交易籌碼人選，球隊的交易目標為後場球員。

ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，湖人與爵士隊正討論一筆交易，湖人送出衛斯特布魯克和兩枚首輪選秀籤，向爵士換回老將控衛康利（Mike Conley）和射手畢斯利（Malik Beasley）。

「洛杉磯時報」記者沃伊克（Dan Woike）也指出，球隊有意補強後場陣容，暴龍隊范弗利特（Fred VanVleet）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、老鷹隊波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、黃蜂隊洛齊爾（Terry Rozier）及康利都是湖人的交易目標。

Russell Westbrook

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