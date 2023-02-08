NBA／籃網不願交易杜蘭特 老闆蔡崇信親自出馬討論未來

籃網隊將厄文（Kyrie Irving）交易至獨行俠隊後，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的去向受聯盟各隊關注，儘管先前傳出太陽隊有意得到他，但有消息指出，籃網無意交易杜蘭特，而是希望繼續補強陣容，朝奪冠之路邁進。

ESPN知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網老闆蔡崇信和總管馬克斯（Sean Marks）親自出馬，持續與杜蘭特討論未來藍圖，希望他傷癒復出後能繼續帶領球隊爭冠。

杜蘭特去年休賽季曾喊出「賣我」，當時太陽等隊就對他相當有興趣，不過籃網不願放棄他，讓交易案沒有發生。如今籃網再度堅守立場，杜蘭特本人在厄文交易案後，也尚未對外說明任何想法。