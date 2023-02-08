NBA／湯瑪斯連三戰破40分淪空響 太陽艾頓賽季代表作退籃網

太陽隊今天客場挑戰籃網隊，當家球星布克（Devin Booker）總算回歸，不過本場比賽的主角是艾頓（Deandre Ayton），他幾乎無視籃網禁區球員存在，全場18投14中攻下平生涯新高35分，儘管籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas）再度砍進43分，太陽仍以116：112收下勝利。

相較太陽傷兵逐漸回歸，籃網陣容仍相當殘缺。籃網小將湯瑪斯本場再度扛起全隊攻勢，上半場個人就狂轟24分，不過太陽靠著艾頓肆虐禁區，半場打完取得6分領先。

第三節雙方表現持平，太陽維持6分領先進入末節，率先打出9：2攻勢將分差拉開至13分，不過籃網迅速回敬10：0的攻勢。太陽經歷亂流後，將球再度交給艾頓穩住陣腳，布克卻在最後關頭2罰0中給籃網一線生機。

此時艾頓再度做出巨大貢獻，搶下關鍵防守籃板又罰進2球，幫助太陽驚險收下勝利。

艾頓18次出手都集中在禁區，攻下35分15籃板，布克全場得到17分6助攻，布里吉斯（Miles Bridges）21分8籃板。籃網除了湯瑪斯外，克萊克斯頓（Nic Claxton）拿到17分13籃板，華倫（T.J. Warren）17分。