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NBA／熱火隊史首次與馬刺交易 送走「丟按摩槍」老將
熱火隊今天與馬刺隊達成交易，將33歲中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）與2028年次輪選秀籤送往馬刺，此舉將使熱火獲得薪資空間。
根據ESPN報導，熱火先前與聯盟另外28隊都有交易紀錄，這筆交易將是熱火隊史首次與馬刺達成交易。
熱火在這筆交易後，球員名單清出一個空缺，且低於奢侈稅線490萬美元，可能在交易市場或買斷市場有進一步操作。
戴德蒙本季30場出賽，場均貢獻5.7分，不過他先前在比賽中與熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）發生爭執，甚至將按摩槍丟到場上，之後的比賽也被冰在板凳上，只出賽一場。
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