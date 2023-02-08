NBA／美媒指杜蘭特將無緣明星賽 安比德有望頂替先發
籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）先前於1月9日對陣熱火的比賽中，右膝韌帶受傷，根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，杜蘭特確定無緣20日的明星賽，確切的歸隊時間仍未定。
杜蘭特（Kevin Durant）先前被票選為東區明星賽先發陣容，外界預期76人隊安比德（Joel Embiid）將遞補他的位置。替補球員則將在之後由聯盟指定，76人哈登（James Harden）、熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）等遺珠將再獲得一次機會。
先前受傷的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）這尚未有最新消息，不過根據先前報導，他參加明星賽的可能性極低，屆時將更考驗兩位隊長詹姆斯（LeBron James）及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的選人能力。
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