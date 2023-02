NBA／名為「詹皇」的偉大高牆 生涯十大最難打破紀錄

18歲踏進聯盟至今已經38歲,詹姆斯(LeBron James)從當年屢刷各種最年輕紀錄一路到現在頻頻上演不老傳奇,持續創造前無古人恐怕也後無來者的輝煌成就。

沒有人像他一樣,能在如此長時間且高競爭力、肢體對抗又激烈的運動中,維持頂尖狀態,幾乎沒有遭逢重大傷病侵襲,也不見所謂低潮亂流,儼然就是專為籃球而生的「超級生化人」。

20個賽季以來,詹姆斯創造無數驚人數據,其中更有許多紀錄已經是後輩所難以企及的絕對障礙。

第一、歷史總得分紀錄

耗費20個賽季和超過1400場比賽,38歲的詹姆斯正式超越賈霸高懸多年的38387分紀錄,榮登史上得分王。

現役球員中最接近詹姆斯的兩人分別是安東尼(Carmelo Anthony)的28289分和杜蘭特(Kevin Durant)的26684分,前者身為詹姆斯同梯,本季仍未簽下任何一支球隊,能否破30000分都是一大難題。

至於得分能力全面又高效率的杜蘭特,原本被視為有機會挑戰詹姆斯,但2019年總冠軍賽的跟腱斷裂,讓他幾乎報銷兩個賽季;加上先前2014-15年的大傷,比詹姆斯晚了一歲加入NBA的杜蘭特,生涯出賽場次難以和詹姆斯相提並論,如今也34歲了,接下來的賽季想維持高出勤率也是一大挑戰。

LeBron and Kareem have almost the exact same number of points and minutes.



Here's a look at their scoring averages broken into 10,000 minute chunks.



LeBron is catching Kareem because of an absurd and unparalleled ability to sustain his scoring. pic.twitter.com/NyT7JoTUqm