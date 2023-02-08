NBA／詹皇加冕歷史得分王 回顧生涯重要得分里程碑

打從高中就名滿全美的詹姆斯（LeBron James），挾著超級高中棄學生頭銜，以狀元救世主之姿踏進NBA賽場，迅速就展現無與倫比的傲人天賦。

歷經20個賽季，詹姆斯宛如鐵人般不斷襲捲聯盟所有歷史紀錄，從最年輕1000分一路洗板到最年輕38000分，更在今年賽季正式加冕NBA歷史得分王，寫下不朽成就。

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LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

就在全世界見證歷史的這個時刻，一同來回顧詹姆斯的生涯重大得分里程碑：

2003年10月30日：首度登場，生涯第1分進帳

倍受矚目的詹姆斯以18歲零303天的年齡，在客場對國王一戰完成生涯初登場，他在首節還剩8分56秒時，接獲戴維斯（Ricky Davis）的傳球，用一記跳投拿到了生涯首分，踏出傳奇的第一步。這場比賽，詹姆斯攻下25分9助攻6籃板， 「雷霸龍」威力初現。

2006年1月22日：最年輕5000分里程碑

面對爵士一戰，詹姆斯帶著膝傷狂飆51分，以21歲又22天達成生涯第5000分，成為NBA歷史上最年輕5000分先生。

2008年2月28日：最年輕10000分里程碑

騎士客場挑戰塞爾蒂克，面臨腳踝傷的詹姆斯拿下26分，以23歲又59天成為史上最年輕的10000分先生。詹姆斯是用368場達成里程碑，排名史上第9。

2008年3月22日：榮登騎士隊史得分王

詹姆斯對暴龍拿下29分，這讓他當時的總得分超越昔日中鋒道爾提（Brad Daugherty）躍居騎士得分王。詹姆斯離開克里夫蘭之後再次回歸，生涯在騎士的總得分也累積到23119分。2007-08年賽季，詹姆斯以場均30分獲得唯一一座得分王。

2010年3月20日：最年輕15000分里程碑

在2009-10年賽季，詹姆斯先後達到13000分和14000分的最年輕紀錄，在面對公牛時他拿下29分，生涯得分突破15000分大關，當時他年僅25歲又79天。

2013年1月17日：最年輕20000分里程碑

轉戰熱火組成三巨頭後終於嚐到總冠軍滋味的詹姆斯，在這場熱火對勇士的比賽中得到25分10助攻，以28歲又17天成為NBA最年輕的20000分先生，也是史上第38位達成20000分的球員；此外，他的生涯助攻數也突破5000次，成為NBA歷史上第13位得到20000分外加5000助攻的球員。

2014年3月3日：生涯最高61分

詹姆斯生涯一共累積14次單場突破50分，最高一場出現在2013-14年賽季對山貓的比賽，當時他33投22中包括8記三分球，12罰9中，豪取61分7籃板4助攻。

2015年11月3日：最年輕25000分里程碑

重返克里夫蘭的第一個賽季，詹姆斯在作客擊敗76人的比賽中拿到22分，以30歲又307的年齡達成生涯總得分25000分的紀錄，成為當時第6位累積25000分的現役球員。

2018年1月24日：加入30000分俱樂部

詹姆斯面對馬刺得到28分，以33歲又24天的年齡超越布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，成為史上最年輕30000分先生。當時詹姆斯用了1107場比賽達到30000分，歷史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的941場、喬丹（Michael Jordan）的960場和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1101場。

2018年3月31日：連續場次得分兩位數紀錄

長年表現高效而穩定的詹姆斯，幾乎沒有在比賽中遭遇嚴重傷勢侵襲，最直接數據反映在他的得分雙位數的連續場次上。

詹姆斯在對鵜鶘一戰中拿到27分，連續得分上雙場次達到了867場，超越喬丹的866場，獨居史上第一。

2018年10月28日：總得分超越諾維茨基

轉戰湖人的詹姆斯對馬刺拿下35分，生涯總得分超越諾維茨基（Dirk Nowitzki），排名躍升史上第6，正式開啟了超越傳奇巨星的歷史得分王之路。

2018年11月15日：總得分超越張伯倫

詹姆斯在對拓荒者的比賽中攻下44分10籃板9助攻3阻攻，生涯總得分超越張伯倫的31419分，排名前進第5。

2019年3月7日：總得分超越喬丹

詹姆斯對金塊得到31分7籃板7助攻，生涯總得分正式超越「籃球之神」喬丹排名躍居史上第4；此外，詹姆斯當時的助攻數也前進史上前10名，成為歷史上唯一一位在得分和助攻都排進前10名的球員。

2020年1月26日：總得分超越布萊恩

詹姆斯面對76人得到29分，使得他生涯總得分超越布萊恩，躍居史上第3；布萊恩當時也透過推特表達祝賀之意。

2020年12月31日：連續1000場得分雙位數

詹姆斯在得分兩位數連續場次超越喬丹後，獨自走在未知的紀錄之路，在36歲生日這一天他得到26分，使得他達成連續1000場得分雙位數的紀錄。

值得一提的是，這項空前絕後的不可思議紀錄仍在延續之中。

2022年3月20日：總得分超越馬龍

詹姆斯對巫師攻下38分，生涯總得分超越「郵差」馬龍（Karl Malone），在歷史上排名第2。

2023年2月8日：加冕歷史得分王

歷經20個賽季的奮鬥，詹姆斯在生涯第1410場比賽正式打破賈霸高懸39年的38387分總得分紀錄，榮登歷史得分王寶座。

詹姆斯以38歲又40天超越賈霸的41歲，寫下最年輕紀錄，此外他所用場次也比賈霸的1523場大幅超前。

詹姆斯在這個賽季也成為NBA史上第一位至少38000分、10000助攻、10000籃板的球員。