NBA／詹皇加冕歷史得分王 回顧生涯重要得分里程碑

打從高中就名滿全美的詹姆斯(LeBron James),挾著超級高中棄學生頭銜,以狀元救世主之姿踏進NBA賽場,迅速就展現無與倫比的傲人天賦。

歷經20個賽季,詹姆斯宛如鐵人般不斷襲捲聯盟所有歷史紀錄,從最年輕1000分一路洗板到最年輕38000分,更在今年賽季正式加冕NBA歷史得分王,寫下不朽成就。

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3