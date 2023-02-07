NBA／挑戰破紀錄14記三分彈？湯普森：籃球之神不喜歡

台灣時間2018年10月30日，勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）面隊公牛隊狂轟14記三分球，改寫聯盟單場三分球進球紀錄；今天面對雷霆隊他再次火力全開，上場33分鐘就飆進12記三分彈，創下個人單場外線進球次高紀錄，差點有機會再締造聯盟新猷。

湯普森前16度三分球出手只錯過4球，若維持發燙手感，很有機會挑戰自己保持的14球紀錄，但勇士教練團選擇讓他最後4分41秒就下場，得分停在42分。

賽後湯普森被詢問，是否想要改寫三分球紀錄？他笑說的確有這想法，但球隊台灣時間周四就要到客場面對拓荒者隊，「而且我不認為籃球之神會喜歡你去追逐紀錄，你必須讓這自然發生。」

What a night for Klay Thompson.



42 PTS

3 REB

12 Threes pic.twitter.com/rfhlOG6bpW — NBA (@NBA) 2023年2月7日

這是湯普森生涯第8場單場投進兩位數三分球，也是生涯次高單場三分線進球場次，在史上僅次於自己2018年締造的14球，以及拉文（Zach LaVine）和柯瑞（Stephen Curry）的單場13球。

「浪花兄弟」也成多個外線紀錄保持者，目前養傷中的柯瑞是史上三分球進球王，生涯已累積3302顆，也是史上唯一超過3千顆進球的球員。柯瑞生涯已有22場單場三分球至少飆進10球，和湯普森包辦聯盟前2名。