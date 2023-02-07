NBA／壓制對手低於100分 騎士勝利方程式傲視群雄

巫師隊過去兩場比賽都在一度領先至少20分的情況下最終遭到逆轉。不過今晚他們在主場迎戰騎士隊卻無需擔憂這個問題再次發生，因為他們從頭到尾都沒有領先過對手。

葛蘭德（Darius Garland）拿到23分5助攻、米契爾（Donovan Mitchell）得到21分6籃板5助攻、艾倫（Jarrett Allen）貢獻23分8籃板3助攻2阻攻，騎士挾著6人得分雙位數的優勢，一度在比賽中領先28分，以114比91輕鬆奪勝。

騎士取得3連勝，且在最近5場比賽中拿下4勝，目前戰績34勝22敗，名列東區第4。根據統計，騎士本季累積17次將對手得分壓制在100分以內，並從中獲取16勝1敗的成績，居全聯盟最佳。

巫師兩位主力比爾（Bradley Beal）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）都因傷缺席，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獲得18分7籃板。

騎士今年賽季看似有望以東區前5名之姿重返季後賽，為了增強整體戰力，騎士一直以來都在尋求補強鋒線側翼。

根據《The Action Network》專欄作家摩爾（Matt Moore）的報導，騎士近期聯繫了老鷹，詢問有關波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的交易可能性。波格丹諾維奇在2023-24年賽季握有球員選項。

另外，他也提到獨行俠先前也曾和騎士討論過用小哈德威（Tim Hardaway Jr.）來換取勒佛特（Caris LeVert）。