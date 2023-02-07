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NBA／湯普森狂轟12記三分彈率勇士輕取雷霆 格林讚時間絕佳
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）腳傷缺陣，不過球隊還有「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）坐鎮，今天狂轟12記三分球在內的42分，搭配「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）21分外帶生涯新高12助攻，勇士以141：114輕取雷霆隊。
湯普森全場22投15中，包括16投12中的三分球，幾乎彈無虛發的表現讓勇士球迷陷入瘋狂，隊友格林（Draymond Green）也形容，看湯普森表現極具觀賞性，球隊也十分需要湯普森的發揮。
「我們有好一陣子沒這樣的大勝，這場勝利很棒，尤其這是第一場少了柯瑞的比賽。」格林認為，今天比賽是陣容變化後很好的開始，球隊也需要繼續創造類似時刻。
What a night for Klay Thompson.— NBA (@NBA) 2023年2月7日
42 PTS
3 REB
12 Threes pic.twitter.com/rfhlOG6bpW
湯普森上半場就攻下27分，包括9投7中的三分球，助隊取得60：53領先；第三節勇士再打出19：7攻勢，外線開火下差距愈拉愈開，湯普森第四節4分41秒就下場，沒繼續挑戰自己2018年締造的單場14記三分球紀錄。
湯普森只上場33分鐘就攻下42分，這場比賽也是他生涯第8場單場三分球兩位數進球的比賽，NBA史上名列第2，僅次於好兄弟柯瑞的22場。
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