NBA／湯普森第2度轟破12顆三分球 柯瑞盛讚：太棒啦

勇士隊主場迎戰雷霆隊,靠著湯普森(Klay Thomposn)狂轟12記三分球飆進42分,搭配波爾(Jordan Poole)21分12助攻,以141:114大勝雷霆,收下2連勝。

根據統計,湯普森生涯已經累積8次單場至少投進兩位數三分球,在歷史上僅次於柯瑞(Stephen Curry)的22次。

What a night for Klay Thompson. 42 PTS 3 REB 12 Threes pic.twitter.com/rfhlOG6bpW

此外,這也是歷史上第7次出現單場至少砍進12顆三分球的紀錄,分別由湯普森、柯瑞、布萊恩(Kobe Bryant)、拉文(Zach LaVine)、馬歇爾(Donyell Marshall)等達成,其中「浪花兄弟」是唯2能夠多次達標的超級射手。

本季當柯瑞在場時,湯普森平均得到19.4分,命中3.9顆三分球;然而在柯瑞缺陣時,湯普森數據馬上提升到平均22.7分4.7籃板,命中5.1顆三分球。

湯普森的出色表現也讓好兄弟柯瑞讚不絕口,忍不住在推特上直呼:「這小子太棒啦!」

That boy gooooood! https://t.co/7clOKbWGGm

另一方面,波爾在這場比賽也扮演穿針引線的角色,送出生涯新高12次助攻,這讓總教練柯爾(Steve Kerr)也大為讚賞。

「波爾今晚真的太讚了,這是我看過他最好的比賽之一。他非常出色地控制著比賽。」柯爾說。

A complete performance by Jordan Poole in the Warriors W. pic.twitter.com/sabxkkuYjb