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NBA／湯普森第2度轟破12顆三分球 柯瑞盛讚：太棒啦
勇士隊主場迎戰雷霆隊，靠著湯普森（Klay Thomposn）狂轟12記三分球飆進42分，搭配波爾（Jordan Poole）21分12助攻，以141：114大勝雷霆，收下2連勝。
根據統計，湯普森生涯已經累積8次單場至少投進兩位數三分球，在歷史上僅次於柯瑞（Stephen Curry）的22次。
What a night for Klay Thompson.— NBA (@NBA) February 7, 2023
42 PTS
3 REB
12 Threes pic.twitter.com/rfhlOG6bpW
此外，這也是歷史上第7次出現單場至少砍進12顆三分球的紀錄，分別由湯普森、柯瑞、布萊恩（Kobe Bryant）、拉文（Zach LaVine）、馬歇爾（Donyell Marshall）等達成，其中「浪花兄弟」是唯2能夠多次達標的超級射手。
本季當柯瑞在場時，湯普森平均得到19.4分，命中3.9顆三分球；然而在柯瑞缺陣時，湯普森數據馬上提升到平均22.7分4.7籃板，命中5.1顆三分球。
湯普森的出色表現也讓好兄弟柯瑞讚不絕口，忍不住在推特上直呼：「這小子太棒啦！」
That boy gooooood! https://t.co/7clOKbWGGm— Stephen Curry (@StephenCurry30) February 7, 2023
另一方面，波爾在這場比賽也扮演穿針引線的角色，送出生涯新高12次助攻，這讓總教練柯爾（Steve Kerr）也大為讚賞。
「波爾今晚真的太讚了，這是我看過他最好的比賽之一。他非常出色地控制著比賽。」柯爾說。
21 PTS— NBA (@NBA) February 7, 2023
4 REB
12 AST (career-high)
5 Threes
A complete performance by Jordan Poole in the Warriors W. pic.twitter.com/sabxkkuYjb
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