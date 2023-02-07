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NBA／獨行俠厄文還沒上 仍將士用命送爵士2連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊前鋒哈迪（Jaden Hardy）攻下生涯新高29分。 美聯社
獨行俠隊前鋒哈迪（Jaden Hardy）攻下生涯新高29分。 美聯社

獨行俠隊今天作客爵士隊，當家一哥唐西奇（Luka Doncic）仍受傷缺陣，換來的厄文（Kyrie Irving）也還未能上場，人手短缺下，獨行俠靠著前鋒格林（Josh Green）與哈迪（Jaden Hardy）雙雙攻下生涯新高29分，終場以124：111抱走勝利。

今天是獨行俠和籃網隊交易後首場比賽，由於交易掉丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），當家一哥唐西奇連隨隊都沒有，換來的厄文也還在體檢未能上場，本場獨行俠人手短缺。

比賽一開始，因不同的陣容搭配獨行俠配合並不順暢，顯然不在狀況內，第一節結束25：37落後，好在後來靠著跑動多次發動快攻，加上爵士回防不及，逐漸將分差追上，到了半場結束僅落後2分。

半場休息後，獨行俠繼續主導比賽，接續打出一波23比6的攻勢，到第三節結束逆轉以4分領先。第四節並沒有太多懸念，雖然爵士一度取得1分領先，最後仍無力回天，終場以111：124在主場吞敗。

爵士外線不盡理想，全隊31投6中，最高得分則是後衛克拉克森（Jordan Clarkson）的26分；獨行俠前鋒格林和哈迪挺身而出，兩人都攻下生涯新高29分，鮑威爾（Dwight Powell）拿下12分及生涯新高16籃板。

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