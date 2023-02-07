NBA／上週東西區最佳球員 安戴托昆波、里拉德火力展示

NBA官方公佈了上週東西區最佳球員，公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和拓荒者隊一哥里拉德（Damian Lillard）分別展現驚人火力，雙雙獲得青睞。

安戴托昆波上週場均飆出41分17.3籃板5.7助攻的恐怖數據，帶領公鹿3戰全勝。這是他本季第4次獲得單週最佳球員，生涯累積21次。此外，加上前一週的哈勒戴（Jrue Holiday），連兩週最佳球員都來自公鹿，正好輝映著他們的7連勝。

安戴托昆波上週3場比賽至少都拿到34分，其中對快艇一戰更是狂轟54分19籃板，本季第3次破50分；而對熱火則是完成本季第3次大三元。

1月過後火力整個大爆發的里拉德，上週平均攻下38.3分6.8助攻4.5籃板，幫助拓荒者取得3勝1敗。這是里拉德本季第3次獲得單週最佳球員，生涯累積16次。

在上週4場比賽中，里拉德有3場比賽破40分，在最近15場比賽中，里拉德僅有3場得分低於30分，7次突破40分，包括各一場60分、50分的比賽。