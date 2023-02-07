NBA／詹姆斯即將榮登NBA史上得分王 隊友：他只想贏球

洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）只差36分就能超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，成為NBA史上得分最多的球員，但隊友里夫斯（Austin Reaves）表示，詹姆斯的心思全擺在幫助球隊提升戰績。

路透社報導，湖人後衛里夫斯對詹姆斯將成為史上得分王一事說：「這很振奮。你可能有好長一陣子，不會再看到這樣的事。很難想像有人能打那麼久，而且還能像剛進聯盟第一天般，維持大量得分。」

「每個人對他（即將改寫新紀錄）都很振奮，但我們也試著要贏得比賽勝利，希望他打破紀錄的同一晚，我們也能贏球。」

湖人目前戰績25勝29敗，在西區排名第13。

本季是詹姆斯NBA生涯第20個球季，他平均每場比賽可獲30分，7日在湖人主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽，就有機會挑戰賈霸保持超過30年的生涯38387分NBA紀錄。

若湖人與雷霆之戰未能締造歷史新頁，詹姆斯接下來還有一次在主場破紀錄的機會，因為湖人接下來將於9日在主場迎戰密爾瓦基公鹿。

里夫斯說：「自始至終，他都不會改變自己打球的方式，他就是只想贏球。所以破紀錄的一刻可能是在明天，也可能是下一場比賽，但我認為他最在意的，還是我們能否贏球。」