NBA／詹姆斯即將榮登NBA史上得分王 隊友：他只想贏球

洛杉磯湖人隊當家球星詹姆斯(LeBron James)只差36分就能超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的38387分,成為NBA史上得分最多的球員,但隊友里夫斯(Austin Reaves)表示,詹姆斯的心思全擺在幫助球隊提升戰績。

路透社報導,湖人後衛里夫斯對詹姆斯將成為史上得分王一事說:「這很振奮。你可能有好長一陣子,不會再看到這樣的事。很難想像有人能打那麼久,而且還能像剛進聯盟第一天般,維持大量得分。」

「每個人對他(即將改寫新紀錄)都很振奮,但我們也試著要贏得比賽勝利,希望他打破紀錄的同一晚,我們也能贏球。」

湖人目前戰績25勝29敗,在西區排名第13。

本季是詹姆斯NBA生涯第20個球季,他平均每場比賽可獲30分,7日在湖人主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽,就有機會挑戰賈霸保持超過30年的生涯38387分NBA紀錄。

若湖人與雷霆之戰未能締造歷史新頁,詹姆斯接下來還有一次在主場破紀錄的機會,因為湖人接下來將於9日在主場迎戰密爾瓦基公鹿。

里夫斯說:「自始至終,他都不會改變自己打球的方式,他就是只想贏球。所以破紀錄的一刻可能是在明天,也可能是下一場比賽,但我認為他最在意的,還是我們能否贏球。」

LeBron James will enter the @Lakers' game against the @okcthunder tomorrow night on @NBAonTNT (10 p.m. ET) needing 36 points to pass Kareem Abdul-Jabbar and become the NBA’s all-time scoring leader.



Here is a closer look at the scoring success of both players. pic.twitter.com/rO6B3EDkrl